POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda

20-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug

Kalbach. Ein 20-jähriger VW-Lupo-Fahrer aus Uttrichshausen wurde bei einem Unfall am Montag (21.02.) schwer verletzt. Der 20-Jährige befuhr gegen 08.15 Uhr in Kalbach die L 3207 aus Richtung Uttrichshausen kommend in Fahrtrichtung Döllbach. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Lkw-Fahrer. Der VW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.500 Euro.

