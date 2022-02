Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeindehaus beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg. Zwischen Dienstag (15.02.) und Montag (21.02.) beschädigten unbekannte Täter das evangelische Gemeindehaus in der Straße "An der Stadtkirche", indem sie ein auf der Rückseite befindliches Fenster einschlugen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

