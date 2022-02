Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Autos zerkratzt - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Keller

Fulda (ots)

Mehrere Autos zerkratzt

Fulda. Unbekannte beschädigten zwischen Samstagmittag (19.02.) und Montagmittag (21.02.) auf dem Gelände eines Autohauses in der Damian-Schmitt-Straße mehrere Pkw. Die Täter zerkratzen die Motorhaben der Fahrzeuge und verursachten so 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Ein Einfamilienhaus im Fellenweg im Ortsteil Pilgerzell war am Montag (21.02.), zwischen 12 Uhr und 19 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, jedoch 300 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Fulda. Am Montagabend (21.02.) wurde festgestellt, dass in der Leipziger Straße in den Tagen zuvor in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingebrochen worden war. Die Täter brachen die Schlösser verschiedener Verschläge auf und durchsuchten die Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell