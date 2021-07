Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Fußballspiel der 2. Bundesliga F.C. Hansa Rostock gegen den Karlsruher SC, Informationen zu Verkehrseinschränkungen

Rostock (ots)

Am Samstag, den 24. Juli 2021, wird um 13.30 Uhr im Ostseestadion das Fußballspiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem Karlsruher SC angepfiffen. Um eine sichere An- und Abreise der Fans beider Vereine zu gewährleisten, sind verkehrseinschränkende Maßnahmen notwendig. An dem besagten Samstag werden von 08.00 bis 20.00 Uhr folgende Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt: - Schillingallee: ab dem Kreisverkehr Dürerplatz bis einschließlich Platz der Jugend - Ernst-Heydemann-Straße: von Parkstraße bis Schillingallee Es ist zu beachten, dass in diesen Bereichen auch das Parken verboten ist. Ein Auffahren auf die Heydemannstraße aus den Straßen Rembrandtstraße, Eichendorffstraße und Thünenstraße wird nicht möglich sein. Die Einfahrt in die Ernst-Heydemann-Straße und Schillingallee wird nur bis zur Notaufnahme erlaubt und soll ausschließlich dem Lieferverkehr und den Mitarbeitern des UNI-Klinikum vorbehalten sein. Der dort befindliche öffentliche Busverkehr wird nicht eingeschränkt sein. Die Anwohner werden gebeten, unbedingt die Beschilderung in diesen Bereichen zu beachten!

