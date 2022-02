Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Mann wirft mit Messern und Blumentöpfen

Zwei Polizeistreifen mussten am Donnerstagmorgen in die Heilbronner Kappelstraße fahren, weil ein Mann seine Nachbarn mit Gegenständen bewarf. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil der Mann Blumentöpfe, Messer und weitere Gegenstände aus einem Fenster seiner Wohnung auf die Straße und auf geparkte Fahrzeuge warf. Als ein Anwohner ihn ansprach und bat damit aufzuhören, versuchte der Mann auch seinen Nachbar mit den Wurfgeschossen zu treffen. Weil sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in Gewahrsam genommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Unfall anstatt "rechts vor links"

Weil der Fahrer eines Lkws am Donnerstagmorgen die Vorfahrt eines Autofahrers missachtete, kam es in Heilbronn zum Unfall. Der 38 Jahre alte Laster-Fahrer war gegen 8 Uhr auf der Pfühlstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Kernerstraße übersah er wohl den von rechts kommenden Jaguar eines 69-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die Schäden am Pkw belaufen sich auf ungefähr 9.000 Euro. Den Schaden am Lkw beziffert die Polizei mit circa 1.500 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Heilbronn: Führerschein weg und trotzdem gefahren

Unbelehrbar zeigte sich ein 28-Jähriger am Mittwochabend in Heilbronn. Eine Polizeistreife hielt den Mann in seinem Ford gegen 19 Uhr auf der Südstraße an, weil er in der Dunkelheit ohne Licht gefahren war. Bei der Kontrolle fiel der Streifenwagenbesatzung auf, dass sie erst wenige Stunden zuvor an der Adresse des Mannes gewesen war, um seinen Führerschein zu beschlagnahmen. Diesen hätte der 28-Jährige bereits im Januar abgeben müssen. Der Führerschein konnte nun von der Polizei beschlagnahmt werden. Auf den Autofahrer kommt nun auch noch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Schwaigern: Ford beschädigt und auf und davon

Der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Pkws beschädigte am Donnerstagvormittag einen in Schwaigern geparkten Ford. Um kurz vor 12 Uhr bemerkte der Besitzer, dass an seinem in der Dürerstraße geparkten Wagen ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden war. Vermutlich fuhr der oder die Unbekannte mit einem Auto an dem Ford vorbei und streifte dabei an dem Fahrzeug entlang. Zeugenhinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

