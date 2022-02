Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.02.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lehrensteinsfeld: Brand in einer Papierpresse

Zu einem gemeinsamen Einsatz rückten am Donnerstagmittag Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst nach Lehrensteinsfeld aus. Gegen 11.45 Uhr kam es in einer Papierpresse eines Supermarktes in der Ellhofer Straße zu einer größeren Rauchentwicklung. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nicht um ein technischen Defekt handelte. Vermutlich geriet ein elektronisches Gerät mit Akku in die Presse, woraufhin der Akku durch den hohen Druck Feuer fing. Vier Personen wurden durch den Rauch leicht verletzt, eine wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren wurde.

