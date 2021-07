Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: EC-Karte gestohlen, Geld abgehoben

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Landkreis ist am Montagnachmittag in der Fußgängerzone Opfer von Taschendieben geworden. Die 48-Jährige war in der Kerst- und Fackelstraße unterwegs und hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich auch ihr Geldbeutel befand. Obwohl die Tasche verschlossen war und die Frau sie am Körper trug, gelang es unbekannten Tätern, den Rucksack unbemerkt zu öffnen und sich das Portemonnaie samt Inhalt unter den Nagel zu reißen. Einen konkreten Täterhinweis konnte die 48-Jährige nicht geben, sie vermutet aber, dass es in einer Modeboutique in der Fackelstraße zu dem Diebstahl kam, da dort dichtes Gedränge herrschte. Die Tatzeit liegt demnach zwischen 15 und 15.20 Uhr. Neben Bargeld erbeuteten die Diebe auch den Personalausweis, Führerschein, Fahrzeugzulassung, Krankenkassenkarte und eine EC-Karte. Mit dieser wurden noch am gleichen Nachmittag vom Konto der Frau 1.000 Euro abgehoben. Die Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell