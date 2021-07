Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keller aufgebrochen, Fahrrad geklaut

Kaiserslautern (ots)

Ein Trekkingrad ist in der Alex-Müller-Straße gestohlen worden. Am Montagmorgen stellte der betroffene Eigentümer fest, dass unbekannte Täter übers Wochenende in seinen Keller eingebrochen und das Fahrrad geklaut haben. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr. Bei dem gestohlenen Bike handelt es sich um ein Herren-Trekkingrad der Marke Bauer mit blau-schwarzem Rahmen. Näheres ist nicht bekannt. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen und/oder den Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

