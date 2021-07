Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierereien in der Klosterstraße

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken haben in der Klosterstraße ihr Unwesen getrieben. Am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter zwei Anwesen verunstaltet haben. An einem Gebäude hinterließen sie an einem Fensterladen einen Schriftzug in gelber Farbe, und an einem benachbarten Haus besprühten sie eine Tür mit Zahlen in schwarzer Farbe. Beide Taten wurden im Zeitraum zwischen Freitagmorgen (16. Juli) und Montagvormittag, 10 Uhr, begangen. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

