Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Zugangstür

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Einbrecher haben sich am Wochenende an der Eingangstür eines Versicherungsbüros zu schaffen gemacht. Irgendwann zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen versuchten die Diebe die Tür aufzubrechen. Der Einbruch misslang. Die Tür hielt stand, wurde allerdings beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder im Bereich der Hauptstraße Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

