Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei findet Toten und Verletzte - Ermittlungen dauern an

Medard (Kreis Kusel) (ots)

Die Polizei hat am Montag auf einem Wohngrundstück in Medard einen Toten gefunden, drei weitere Personen sind teils lebensgefährlich verletzt (wir berichteten: https://s.rlp.de/A62mE). Der Gesundheitszustand der Schwerverletzten ist weiterhin kritisch. Sie werden in Krankenhäusern behandelt. Aktuell ist noch nicht zweifelsfrei geklärt, was sich in dem Haus zugetragen hat. Voraussichtlich morgen soll die Leiche des 77-Jährigen obduziert werden. Bereits am Montag waren Rechtsmediziner vor Ort und haben den Toten untersucht. Ein verbindliches Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor. Die Leiche wurde sichergestellt. Die Polizei setzt heute die Spurensicherung auf dem Grundstück fort. Die erste Befragung eines 59-jährigen Angehörigen der Familie ist abgeschlossen. Der Mann ist nicht tatverdächtig. Er wurde als Zeuge befragt. Die Ermittlungen und weitere Zeugenbefragungen dauern an. |erf

