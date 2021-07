Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Kaiserslautern (ots)

Leichte Schmerzen im Ellenbogen hat sich ein Motorradfahrer am Montagvormittag bei einem Unfall auf der Pariser Straße zugezogen. Der 34-jährige Mann war mit einem Pkw zusammengestoßen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Autofahrer auf die linke Spur gewechselt um ein Auto und den davor fahrenden Motorradfahrer zu überholen. In diesem Moment soll auch der Motorradfahrer die Spur gewechselt haben und ist mit der Beifahrerseite des Pkw kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell