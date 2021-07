Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlener Roller in Tiefgarage gefunden

Kaiserslautern (ots)

Ein gestohlener Roller ist am Montag im Stadtgebiet wieder aufgetaucht. Dank eines Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei das Kleinkraftrad in einer Tiefgarage in der Mannheimer Straße sicherstellen. Dem Zeugen war der Roller bereits vergangene Woche aufgefallen, weil er offensichtlich keinem Anwohner oder Nutzer der Tiefgarage gehörte. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass das Fahrzeug am 9. Juli als gestohlen gemeldet wurde. Demnach verschwand der Roller an diesem Tag an anderer Stelle in der Mannheimer Straße, wo er vor einem Anwesen geparkt war. Hinweise auf mögliche Täter, die den Roller an sich genommen und genutzt haben, gibt es bislang nicht. Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Roller unterwegs war oder wer ihn in der Tiefgarage abgestellt hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

