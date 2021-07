Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto und Fahrrad beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Fischerstraße mutmaßlich ein Auto beschädigt. Ein Zeuge meldete der Polizei am Montagmorgen, dass an einem geparkten Pkw der Außenspiegel herunterhänge und möglicherweise abgetreten wurde. Der Halter des Volvo wurde noch nicht erreicht, um zu erfragen, wie es zu dem Schaden gekommen ist. Die Polizei geht derzeit von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus; die Ermittlungen dauern an. Aus der Straße "Ohlkasterhohl" wurde ebenfalls am Montagmorgen eine Sachbeschädigung angezeigt - in diesem Fall allerdings an einem Fahrrad. Der Eigentümer des Fahrrads teilte mit, dass unbekannte Täter den Reifen des Hinterrads zerstochen haben. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 18.30 Uhr, und Montagmorgen, 8.55 Uhr. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es derzeit nicht. |cri

