Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich - AnrathWillich - Anrath (ots)

Der Geschädigte verließ am Donnerstag, den 31.12.20 gegen 16:15 Uhr mit seiner Ehefrau das gemeinsam Einfamilienhaus in Willich Anrath auf der Straße Am Vogelsang. Als sie gegen 02:30 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Terrassentüre offen stand und einige Schränke durchwühlt wurden. Über evtl. Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Der oder die Täter waren nach Aufhebeln eines Fensters in das Haus eingedrungen Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0

