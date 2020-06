Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Pumpenhäuschen

Halver (ots)

Unbekannte sind in ein Pumpenhäuschen in der Straße Haus Heide eingebrochen. Sie hebelten die Metalltür auf, drangen in die Anlage ein, fanden offenbar nichts für sie verwertbares und verließen die Firmenanlage wieder. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes entdeckte den Einbruch am Sonntag.

