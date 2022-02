Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.02.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Graffiti-Sprüher am Werk

Unbekannte besprühten am Mittwochabend die Bahnunterführung am Bahnhof Lauda mit Graffitis. Vermutlich zwei bis drei junge Männer, die mit schwarze Kapuzenpullis bekleidet waren, sprühten gegen 23 Uhr insgesamt an drei Stellen Schriftzeichen mit lila und weißer Farbe an die Wand der Unterführung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 81-0.

Wertheim: Waren von Lkw gestohlen

Von einem Sattelzugauflieger entwendeten Unbekannte auf einem Autohof in Wertheim-Bettingen in der Nacht auf Donnerstag mehrere Elektroartikel. Die Täter schlitzten gegen 2 Uhr die Plane des in der Straße "Blättleinsäcker" abgestellten Anhängers auf und entwendeten die auf Paletten gelagerten Gegenstände. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit unbekannt. An einem weiteren Lkw wurde ebenfalls die Plane aufgeschlitzt, jedoch nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Wertheim: 33.000 Euro Schaden nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen am Mittwochnachmittag in Wertheim entstand hoher Sachschaden. Im Bereich der temporären Baustelle in der Würzburger Straße fuhr eine 50-Jährige gegen 15.15 Uhr mit ihrem Peugeot auf einen vor ihr fahrenden Audi auf. Der A4 wurde hierdurch wiederum auf einen Transporter geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 33.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

