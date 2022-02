POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Feuerwehreinsatz nach Toasterbrand

Weil ein Toaster in der Heilbronner Kappelstraße am Mittwochabend zu brennen anfing, wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Das Kabel des Küchengeräts hatte gegen 20.30 Uhr zu brennen begonnen. Die Flammen waren dann auf Teile der Küche übergesprungen, konnten aber schnell durch Bewohner des Gebäudes gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Glücklicherweise wurden weder durch die Flammen, noch durch den entstandenen Rauch Personen verletzt.

Heilbronn: BMW in Flammen

Wohl aufgrund eines technischen Defektes geriet am Mittwochmorgen in Heilbronn ein BMW in Brand. Der Fahrer des Wagens war um kurz nach 7 Uhr auf der Stuttgarter Straße unterwegs, als plötzlich Warnanzeigen aufleuchteten und das Auto nicht mehr reagierte. Dem 34-Jährigen gelang es das Fahrzeug mit der Handbremse zum Stehen zu bringen und auszusteigen, bevor es vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt.

Massenbachhausen: Betrunken Unfall gebaut

Vermutlich weil er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol lenkte, verlor ein 42-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mann war gegen 1 Uhr von Kirchardt-Berwangen in Richtung Massenbachhausen unterwegs, als er mit seinem Seat zunächst ins Schleudern und dann nach links von der Straße abkam. Im angrenzenden Acker schleuderte das Auto weiter und begann schließlich sich zu überschlagen. Nach über hundert Metern blieb der Seat schließlich im Acker auf der Fahrerseite liegen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann zur Behandlung und zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in unbekannter Höhe.

Massenbachhausen: Bei Unfall verletzt

Eine Seat-Fahrerin wurde bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Massenbachhausen leicht verletzt. Der 43 Jahre alte Fahrer eines Opels wollte gegen 11 Uhr von der Gemminger Straße auf die Sinsheimer Straße abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den dort fahrenden Seat einer 33-Jährgen, woraufhin es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. An jedem der Autos entstand Sachschaden in Höhe von je circa 2.000 Euro.

Brackenheim: Unfall beim Abbiegen

Der Abbiegeversuch einer 56-jährigen Ford-Lenkerin endete am Dienstagnachmittag bei Brackenheim in einem Unfall. Die Frau war gegen 15.30 in ihrem Ford Focus auf der Kreisstraße zwischen Brackenheim und Hausen unterwegs. Als sie nach links abbiegen wollte, übersah sie wohl den entgegenkommenden Ford Fiesta eines 24-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Pkw, bei der an dem Focus Schäden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Am Fiesta belaufen sich die Unfallschäden nach Schätzungen der Polizei auf rund 4.000 Euro.

Gundelsheim: Unbekannte entsorgen Altreifen am Neckar

Bereits zum dritten Mal seit November 2021 entsorgten eine oder mehrere unbekannte Personen Altreifen am Neckarufer zwischen Gundelsheim und Offenau. Am Mittwoch entdeckten Mitarbeiter der Straßenmeisterei 15 Autoreifen an einer Böschung neben der Bundesstraße 27. Es ist nicht auszuschließen, dass auch einige Altreifen in den Neckar gerollt sind. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Strecke aufgefallen sind oder die von der anderen Neckarseite auf Höhe Heinsheim sachdienliche Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich zu melden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 06269 41041 entgegen.

