POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

09.02.2021

Lehrensteinsfeld: Von falschem "Microsoft-Mitarbeiter" betrogen

Ein Telefonbetrüger hat am vergangenen Freitag in Lehrensteinsfeld eine Frau um über 2.500 Euro betrogen. Der Unbekannte erklärte der Angerufenen dreist, dass er Mitarbeiter eines großen Technologieunternehmens sei. Er gab daraufhin vor, dass der Computer der Frau von Viren befallen sei und er diesen bereinigen müsse. Nachdem der Unbekannte Zugang zum Rechner bekommen hatte, stellte die Angerufene fest, dass Geld von ihrem Konto abgebucht worden war. Da solche Anrufe aktuell vermehrt bei Bürgern eingehen, weist die Polizei darauf hin, dass seriöse Unternehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden aufnehmen. Es wird empfohlen, bei Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter misstrauisch zu sein und sich nicht auf ein Gespräch einzulassen. Das Gespräch sollte sofort beendet werden, ohne persönliche Daten preiszugeben. Auch sollte den unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf den eigenen Computer gewährt werden. Sollte auf Verlangen des Anrufers bereits Software auf einem Rechner installiert worden sein, sollte das Gerät schnellstmöglich vom Netz getrennt und von einem PC-Experten überprüft werden. Ein vollendeter Betrug, aber auch solche, die im Versuchsstadium stecken geblieben sind, sollten unbedingt der Polizei gemeldet werden.

Gundelsheim: Exhibitionist unterwegs?

Zwei Frauen beobachteten in den vergangenen Monaten in Gundelsheim einen vermeintlichen Exhibitionisten. Im November hatte eine Joggerin einen blonden Mann mittleren Alters dabei beobachtet, wie er auf einem Feldweg auffällig an seiner Kleidung hantierte. Anfang Februar fiel vermutlich derselbe Unbekannte erneut mit einem ähnlichen Verhalten auf. Der Mann lief am Ortseingang des Gundelsheimer Industriegebietes entlang und hantierte auf auffällige Art und Weise an seiner Hose. Zeugen, denen das Verhalten des Unbekannten ebenfalls aufgefallen ist, oder die Hinweise auf diesen geben möchten, können sich beim Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 06269 41041 melden.

Güglingen-Eibensbach: Nach Totalschaden abgehauen

Der unbekannte Fahrer eines Sattelzugs hat am Dienstagvormittag in Güglingen-Eibensbach einen Totalschaden an einem geparkten VW verursacht und ist danach einfach davongefahren. Der Lkw-Lenker war gegen 11 Uhr auf der Tälestraße unterwegs und bog an der Einmündung zur Michaelsbergstraße nach rechts ab. Dabei schwenkte der Sattelauflieger so weit aus, dass er mit dem ordnungsgemäß am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Touran kollidierte. Daran entstand wirtschaftlicher Totaschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Fahrer des Lasters ließ sich davon offensichtlich nicht beeindrucken und fuhr weiter, ohne den Unfall bei dem Besitzer des VWs oder der Polizei zu melden. Ein Zeuge beschrieb den Lkw als ausländisches Fahrzeug mit weißer Plane, konnte aber keine näheren Angaben machen. Das Polizeirevier Lauffen nimmt weitere Hinweise auf den unbekannten Sattelzug unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Wüstenrot: Auto prallt gegen Brückenpfeiler

Rettungskräfte brachten am Dienstagvormittag einen 49-Jährigen nach einem Unfall bei Wüstenrot in ein Krankenhaus. Der Mann fuhr mit seinem Seat gegen 10 Uhr von Spiegelberg in Richtung Neulautern, als er aufgrund einer medizinischen Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Brückenpfeiler kollidierte. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden in unbekannter Höhe. Weil Betriebsstoffe aus dem Unfallwagen ausliefen, kam die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an die Unfallstelle. Auch der Brückenpfeiler wurde durch den Aufprall beschädigt.

Ilsfeld: Garage aufgebrochen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer in den vergangenen Tagen eine Garage in Ilsfeld aufgebrochen hat. Zwischen 15 Uhr am Sonntagnachmittag und 11 Uhr am Dienstagvormittag machte sich eine oder mehrere Personen an einer Garage in der Straße "Im Ring" zu schaffen. Das Garagentor wurde gewaltsam geöffnet und aus dem Inneren E-Bikes und ein Motor im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 entgegen.

Untergruppenbach-Donnbronn: Riskante Überholmanöver auf Autobahnzubringer

Sehr riskante Überholmanöver vollführte der Fahrer eines blauen Audi Q2 Ende Januar bei Untergruppenbach-Donnbronn. Am Montag, den 28. Januar, war der Unbekannte auf der Landesstraße 1111 von Untergruppenbach in Richtung Heilbronn unterwegs, als er auf Höhe des Donnbronner Waldes zum Überholen mehrerer Fahrzeuge ansetzte. Um das ausgeschilderte Überholverbot scherte sich der Fahrer des Wagens offenbar wenig und überfuhr die beiden durchgezogenen Linien. Im Kurvenbereich lenkte die unbekannte Person ihren Audi über die Gegenfahrspur und hatte großes Glück, dass ihr dort kein Fahrzeug entgegenkam. Zeugen, die die Überholvorgänge beobachten konnten oder Hinweise darauf geben können, wer den blauen Audi lenkte, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinsberg zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegengenommen.

