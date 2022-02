Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Laudenbach: Verdacht der Jagdwilderei

Eine verdächtige Wahrnehmung machte ein Jagdpächter am vergangenen Sonntag gegen 1.30 Uhr in seinem Jagdrevier Laudenbach II. Ein Unbekannter lenkte seinen Pkw in ein Waldstück, welches nur durch einen aufgeweichten Waldweg zu erreichen ist. Hier wurde das Fahrzeug von einer Wildkamera erfasst. Um genau 02.08 Uhr wurden in diesem Waldstück zwei Schüsse von einem Unbekannten abgegeben. Es wird davon ausgegangen, dass ein Wilderer verbotenerweise in diesem Bereich gejagt hat. Erlegtes Wild wurde nicht aufgefunden. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Wald gemacht, die zum Auffinden des Unbekannten führen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe / Umwelt, unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Bad Mergentheim: Baumarktdetektiv von Dieb verletzt

Der Detektiv eines Baumarktes in Bad Mergentheim wurde am Dienstagabend von einem 62-jährigen Dieb verletzt. Der Täter entwendete gegen 17.15 Uhr Schleifzubehör und wurde nach dem Verlassen der Filiale in der Max-Eyth-Straße vom Ladendetektiv angesprochen. Hier kam es sofort zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten seitens des 62-Jährigen. Dieser biss und trat den Mitarbeiter, wodurch er leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei der Durchsuchung des Diebes fanden die Beamten außerdem ein Taschenmesser auf, das beschlagnahmt wurde. Das Diebesgut hat einen Wert von unter 10 Euro.

Boxberg: Anhänger macht sich selbständig

Nachdem ein Anhänger am Dienstagmorgen in Boxberg abgekoppelt wurde, rollte er bergab gegen einen geparkten Pkw und verursachte Sachschaden. Ein 43-Jähriger lud an einer Baustelle in der Straße "Kleine Au" gegen 9.30 Uhr Material mit einem Kipper und einem Anhänger ab. Nach dem Abladen koppelte der Mann den Anhänger vom Zugfahrzeug ab, um zu rangieren. Der Hänger setzte sich in Bewegung und rollte langsam bergab. Der Baustellenanhänger stieß mit einem in einer Einfahrt geparkten Suzuki zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wertheim: Wer hatte rot? Zeugen gesucht

Das Polizeireiver Wertheim sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall am Dienstag bei Wertheim-Bestendheid geben können. Der 40-jährige Fahrer eines Renault Capture war gegen 13.30 Uhr auf der Bestenheider Landstraße von Bestenheid in Richtung Grünenwört unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Schwarzwaldstraße fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Renault Trafic in entgegengesetzte Richtung. Dort wollte dieser nach links in die Schwarzwaldstraße abbiegen. Beide Fahrzeuge passierte gleichzeitig die Kreuzung und es kam zur Kollision. Die zwei Männer gaben an, dass der jeweilis andere bei rot gefahren sei. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeireiver Wertheim zu melden.

