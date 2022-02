Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unter Drogen am Steuer

Am Dienstagvormittag musste ein 35-Jähriger sein Fahrzeug in Buchen stehenlassen. Aus dem Mercedes war in einer Kontrolle Marihuana Geruch wahrnehmbar. Ein Drogentest war bei dem Mann positiv ausgefallen und die Polizisten hatten bei ihm einen Joint aufgefunden. Die Fahrt des Mannes war somit um 10.30 Uhr in der St-Rochus-Straße beendet. Der Mann musste die Beamten ins Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Unter aktuellem Drogeneinfluss durfte er auch nicht weiterfahren, weshalb sein Autoschlüssel bei der Polizei blieb, bis er wieder "clean" war. Der 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Drogenbesitzes und dem Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss rechnen.

Binau: Verletzte Person gerettet

Einen Spaziergänger mussten die Einsatzkräfte am Dienstagmittag aus unwegsamen Gelände bei Binau retten. Der 65-Jährige war von dem Weg abgekommen und gestürzt. Hierbei verletzte sich der Mann, so dass er sich nicht allein aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Durch die gemeinsamen Anstrengungen der Kräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnte der Spaziergänger geborgen werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Obrigheim: Nötigung anderer Autofahrer - Zeugen gesucht

Nach einer Nötigung auf der B292 bei Obrigheim am Dienstagnachmittag sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Obrigheim und dem Hohbergparkplatz in Richtung Sinsheim fuhr ein grauer BMW mit Mosbacher Zulassung einer 26-Jährigen in ihrem Audi dicht auf und überholte diese rechts. Die Frau war gegen 15.30 Uhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen unterwegs, als sie den BMW-Fahrer hinter sich bemerkte. Das auffällige Fahrverhalten des BMW-Lenkers konnte noch bis zur Abfahrt in Helmstadt-Bargen beobachtet werden, wobei er mehreren Fahrzeugen dicht aufgefahren sein soll. Zeugen und weitere Personen, die sich durch das Verhalten des BMW-Fahrers genötigt fühlen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstagmorgen streifte eine unbekannte Person mit ihrem Auto einen entgegenkommenden LKW in Walldürn. Der 49-jährige LKW-Fahrer war gegen 6.20 Uhr mit seinem Geschäftswagen auf der Würzburger Straße unterwegs, als ein graues Fahrzeug auf seine Fahrbahn kam und sein Gefährt streifte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Das unbekannte Fahrzeug, vermutlich ein Kia oder Hyundai, setzte seine Fahrt, trotz mutmaßlicher starker Schäden an der Fahrerseite, fort. Die verantwortliche Person gab sich weder ihrem Unfallgegner zu erkennen, noch zeigte sie den Unfall bei der Polizei an. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf das Fahrzeug oder seinen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell