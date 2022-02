Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Fahrradfahrer übersehen - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen erlitt eine 58-jährige Radfahrerin Verletzungen bei einem Unfall, woraufhin die andere unfallbeteiligte Person floh. Gegen 9.30 Uhr war die Frau mit ihrem Fahrrad in der Schulstraße in Richtung Kocher unterwegs. An der Einmündung zur Ausstraße bog ein Auto in die Straße ein. Der Fahrer oder die Fahrerin übersah vermutlich die bevorrechtigte Radlerin und streifte mit dem linken Außenspiegel den Mantel der 58-Jährigen. Daraufhin kam die Frau zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Anstatt sich den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen, fuhr sie mit ihrem Wagen davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

A6 / Bretzfeld: Unfall auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei nach Zeugen. Am Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, prallten zwei Fahrzeuge auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld zusammen. Ein 60-Jähriger war mit seinem VW Transporter und ein 52-Jähriger mit seinem Skoda Octavia zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen prallten beide Fahrzeuge zusammen, woraufhin der Skoda gegen die Schutzplanke geschleudert wurde. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell