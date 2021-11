Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt/Limburgerhof) Betrügerische Telefonanrufe

Schifferstadt/Limburgerhof (ots)

Am Abend des 09.11.2021 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt zu betrügerischen Anrufen. Hierbei riefen angebliche Verwandte an und gaukelten mit weinerlicher Stimme vor, in einen schweren bzw. tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein. Die Polizei sei ebenfalls schon vor Ort. Die Angerufenen witterten den Betrugsversuch und beendeten das Telefonat, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

