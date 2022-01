Polizei Braunschweig

POL-BS: Mehrere Raubdelikte mit Schusswaffe - Tatverdächtige gestellt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Königslutter, Helmstedt, Peine, 07.01.2022 - 10.01.2022

Nach mehreren Raubdelikten konnte die Polizei zwei Tatverdächtige auf frischer Tat stellen.

In den letzten Tagen kam es zu mehreren Raubdelikten. Am 07.01. 2022 wurde eine Tankstelle in Königslutter überfallen. Am 08.01.2022 folgten Überfälle auf eine Tankstelle in Helmstedt und einen Getränkemarkt in Peine. In allen Fällen wurde unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert. In der Nacht auf Montag kam es zu einer weiteren Tat. Gegen 01.42 Uhr wurde eine Spielothek in der Hansestraße überfallen. Auch hier wurde Bargeld gefordert und erlangt. Es handelte sich hier um zwei Männer die einen Angestellten aufforderten Bargeld herauszugeben. Anschließend flüchteten die Männer mit einem Fahrzeug auf die Autobahn. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei, das Fahrzeug auf der A 39 im Bereich der Abfahrt Thiede aufzufinden. Die Männer hatten das Auto verlassen und konnten in der Nähe festgenommen werden. Es handelte sich um zwei Helmstedter im Alter von 50 und 42 Jahren. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem Haftrichter vorgeführt. In der Nähe des Fluchtfahrzeugs konnten eine scharfe Schusswaffe und Bargeld aufgefunden werden. Einer der Tatverdächtigen hatte auch noch einen Teil der Beute bei sich. Möglicherweise sind die Männer auch für die Taten in Helmstedt, Königslutter und Peine verantwortlich. Aufgrund von Zeugenaussagen ergaben sich erste Verdachtsmomente. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell