Polizei Braunschweig

POL-BS: Jugendlicher überfallen - Täter flüchtig

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

09.01.2022, 18:30 Uhr

Ein 17-Jähriger wird auf offener Straße mit einer Waffe bedroht. Die Täter können diverse Gegenstände erlangen.

Am Sonntagabend ist ein 17-jähriger Braunschweiger durch bislang unbekannte Täter überfallen worden. Diese haben ihn an der Neustadtmühle, im Bereich der Brücke über den Bosselgraben auf dem dortigen Gehweg, mit einer Schusswaffe und weiteren Gegenständen bedroht und zur Herausgabe seines Hab und Gutes aufgefordert. Dieser Aufforderung war der verängstigte junge Mann nachgekommen. Die Täter konnten daraufhin in Richtung Neuer Weg flüchten. Ein vorbeifahrender Pizzalieferant hatte dem Opfer geholfen und die Polizei informiert. Diese ermittelt nun wegen schweren Raubes. Bei den Tätern soll es sich um vier bis sechs junge Männer im Alter zwischen 16 bis 18 Jahren handeln. Ein Täter war circa 1,70 Meter groß. Er habe eine Brille mit schwarzem Gestell und eine auffällig rote Jacke getragen. Weiter habe er eine etwas dunklere Hautfarbe gehabt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 0531/476-2516 entgegen. Insbesondere wird ein Pärchen als Zeugen gesucht, welches den Tätern im Bereich Neuer Weg entgegengekommen ist.

