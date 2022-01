Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrzeug komplett ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Julius-Konegen-Straße

07.01.2022, 23.55 Uhr

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, nachdem ein geparkter Kastenwagen in Vollbrand stand.

Das Feuer wurde am Freitagabend um kurz vor Mitternacht entdeckt. Das Fahrzeug der Marke Peugeot stand in der Julius-Konegen-Straße am Fahrbahnrand und brannte komplett aus.

Die Feuerwehr war vor Ort, um das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude zu verhindern.

Personen sind durch den Brand nicht zu Schaden gekommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Personen, die vor Ort etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 0531/476-2516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell