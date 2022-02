Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.02.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Betrunkener Fahrradfahrer unterwegs

Rund 2,7 Promille zeigte der Alkoholtest eines 51-jährigen Radfahrers am Mittwochabend in Pfedelbach an. Gegen 18.45 Uhr war der Mann mit seinem Drahtesel in der Charlottenstraße unterwegs und stürzte zu Boden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizeibeamten fest, dass der Mann völlig betrunken war. Dies bestätigte ein Test. Anschließend ging es für den 51-Jährigen in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Künzelsau: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte zwischen Dienstagabend, gegen 17 Uhr, und Mittwochmittag, gegen 12.15 Uhr, mit einem Fahrzeug ein Auto in Heilbronn und fuhr davon. Der oder die Unbekannte touchierte mit dem Gefährt den im Nagelsberger Weg geparkten Nissan Primastar. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 0794 9400, zu melden.

Künzelsau: Spiegel gestreift und weitergefahren - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall bei Künzelsau zwischen zwei Pkw sucht die Polizei nach Zeugen, die sich beim Polizeirevier Künzelsau melden sollen. Am Mittwochnachmittag befuhr eine 89-Jährige mit ihrem Renault die Landesstraße 1045 von Kocherstetten in Richtung Morsbach. In einer Linkskurve kam der Frau ein mit vier Personen besetztes schwarzes Auto entgegen. Als sich beide Fahrzeuge passierten, prallten die linken Außenspiegel gegeneinander. Die unbekannte Person hielt nach dem Unfall nicht an und fuhr weiter. Hinweise werden vom Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Kupferzell: Auffahrunfall - Eine verletzte Person und hoher Sachschaden

Am Mittwochnachmittag wurde bei einem Auffahrunfall in Kupferzell eine Person verletzt. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Fiat 500 die Bundesstraße 19B. Auf der Höhe des Autobahnzubringers übersah er vermutlich den verkehrsbedingt an der Ampel stehenden Audi Q3 einer 55-Jährigen und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Aufprall wurde die Audi-Fahrerin leicht verletzt. Zudem entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell