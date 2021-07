Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahren unter Alkoholeinfluss in Oeventrop

Arnsberg-Oeventrop (ots)

Am Samstag, 24.07.2021, 15.45 Uhr befuhr ein 58jähriger Oeventroper mit seinem Fahrrad den Widayweg über den dortigen Parkplatz eines Discounters in Richtung Sportplatz. Als er am Sportplatz vom Fahrrad abstieg, fiel er durch seinen unsicheren Stand auf. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine deutliche Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, so dass dem Oeventroper eine Blutprobe entnommen werden musste. Bis zur Ausnüchterung wurde ihm das Fahrradfahren untersagt. (Wie)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell