Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Autofahrer kommt aus ungeklärter Ursache von der Straße ab - schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ist ein 24-jähriger Deutscher aus Nettetal in St. Tönis auf der Straße Unterschelthof gefahren. Während er ein anderes Fahrzeug überholt habe, kam der 24-Jährige aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall verletzte er sich schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krefelder Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. /mr (917)

