Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Abbiegende und überholende Radfahrerinnen stoßen zusammen - eine Radlerin leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr ist eine 35-jährige Deutsche aus Viersen mit ihrem Fahrrad in Viersen auf dem Radweg der Sittarder Straße gefahren. Ohne ihrer Rückschaupflicht nachzukommen und ohne Handzeichen wollte sie nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Dabei stieß sie mit einer 34-jährigen Viersener Radfahrerin zusammen, die sie auf dem Radweg unangekündigt rechts überholen wollte. Durch den Sturz verletzte sich die 35-Jährige leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Viersener Krankenhaus. /mr (916)

