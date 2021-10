Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Brand einer Pizzeria: Technische Ursachen werden nicht ausgeschlossen

Willich (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist gegen 2.30 Uhr eine Pizzeria in Willich an der Anrather Straße in Brand geraten. Zwei Löschzüge der Willicher Feuerwehr konnten den Brand löschen. Am Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden in vermutlich sechsstelliger Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Derzeit können technische Ursachen für den Brand nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /mr (915)

