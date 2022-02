Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Ohne Kennzeichen aber berauscht unterwegs

Ein 19-Jähriger war am Donnerstagabend mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen, dafür aber unter dem Einfluss von Drogen in Bad Mergentheim unterwegs war. Der junge Mann befuhr gegen 21 Uhr die Igersheimer Straße in Richtung Nellenburger Straße und wurde dort durch Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim angehalten. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb ein Test durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf Betäubungsmittel. Anschließend wurde dem 19-Jährigen Blut im Krankenhaus abgenommen. Später händigte er noch eine geringe Menge Marihuana an die Beamten aus. Da sein E-Scooter außerdem nicht versichert war, muss er nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Lauda-Königshofen: Eternitplatten illegal entsorgt

Eine unbekannte Person entsorgte Anfang dieser Woche illegal ihren Müll in Lauda. Der Täter oder die Täterin stellte zwischen Montag und Dienstag zwei Eternitplatten (siehe Bild) einfach auf einem Grundstück in der Oberlaudaer Straße an der Einmündung zur Becksteiner Straße ab. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Niederstetten: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach einer Unfallflucht in Niederstetten nach Zeugen und dem Verursacher. Ein Fahrzeuglenker beschädigte zwischen 16 Uhr am Dienstag und 16.30 Uhr am Mittwoch vermutlich beim Ausparken einen am Frickentalplatz neben der Ferkelmarkthalle geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um ein blaues Fahrzeug. Hinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990.

Boxberg: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Vermutlich weil ein 51-jähriger Fahrradfahrer einen von rechts kommenden Pkw missachtete, kam es am Donnerstagnachmittag in Boxberg-Oberdorf zu einem Unfall. In der Dainbacher Straße kollidierten die beiden Fahrzeuge gegen 16 Uhr, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der von ihm getragene Helm verhinderte mutmaßlich Schlimmeres. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Wertheim: Mann bei Unfall leicht verletzt

Ein leichtverletzter Pkw-Lenker und 20.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Wertheim. Ein 39-jähriger Audi-Fahrer und eine 37-jährige Toyota-Fahrerin waren gegen 17 Uhr auf dem Bestenheider Höhenweg in Richtung Wartberg unterwegs. Die Frau wollte nach links abbiegen und bremste ab. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der 39-Jährige auf den Toyota auf und wurde hierbei leicht verletzt. Die 37-Jährige blieb unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

