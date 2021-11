Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Positive Bilanz zur Verkehrssicherheitswoche

Nienburg (ots)

(KEM) Beamte der Polizei Nienburg führten von Montag, den 08.11.2021, bis Donnerstag, den 11.11.2021 mit einer Vielzahl an Einsatzkräften die vorab angekündigte Verkehrssicherheitswoche unter dem Motto "Sicher durch den Herbst und Winter mit guter und richtiger Bereifung" durch. Hierbei richteten sie mit Blick auf den bevorstehenden Winter einen vorrangig präventiven Fokus auf die ordnungsgemäße Bereifung der Kraftfahrzeuge und gaben den Verkehrsteilnehmenden in Gesprächen wichtige Hinweise und hilfreiche Tipps. Viele Verkehrsteilnehmende durften sich zudem über ein Geschenk in Form eines Profiltiefenmessers für ihre Kraftfahrzeugreifen freuen. Insgesamt wurden fast 150 Verkehrsteilnehmende kontrolliert, dabei erfreulicherweise lediglich 15 Verstöße aufgrund mangelhafter Bereifung festgestellt. Zehn Personen nutzten verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt und zwölf Personen hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg wünscht allen Verkehrsteilnehmenden weiterhin gute und sichere Fahrt in der kalten Jahreszeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell