POL-NI: Autoreifen entsorgt

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Bückeburger Gevattersee ist an einem der dortigen Angelteiche ein kompletter Satz Altreifen der Marke "Nexen Blue 4 Seasons" in der Natur entsorgt worden.

Der Umweltstraftäter legte die Allwetterreifen der Größe 195/55 R 15 85H am Gewässer der zuständigen und geschädigten Fürstlichen Hofkammer widerrechtlich ab.

Hinweise zu dieser Umweltverschmutzung nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

