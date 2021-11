Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gesichtscreme gestohlen

Obernkirchen (ots)

(ma)

Für den gestrigen männlichen Ladendieb, der sich gg. 14.50 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Neumarktstraße in Obernkirchen 35 Packungen Gesichtscreme in seine Jacke steckte, lief es bislang "wie geschmiert".

Der männliche Ladendieb, vermutlich südländischer Herkunft, im Alter von ca. 25-30 Jahren, Körpergröße ca. 180cm mit dunklen kurzen Haaren, entnahm den Auslagen Gesichtscremepackungen im Wert von 430 Euro und ließ sie unter seiner schwarzen Jacke verschwinden. Anschließend verließ der Mann, der ein rotes "Cap" trug, den Markt in Richtung Parkplatz.

Die informierte Polizei konnte den Gesuchten nicht ausfindig machen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell