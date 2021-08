Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht - BMW-Fahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Dienstag gegen 15.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Albrecht- und der Wernerstraße im Ludwigsburger Westen in einen Unfall verwickelt war und flüchtete. Der Unbekannte befuhr die Albrechtstraße von der Ulrichstraße kommend. An der Kreuzung mit der Wernerstraße übersah er vermutlich einen von rechts kommenden Motorradlenker. Der 51 Jahre alte Yamaha-Fahrer konnte dem PKW noch ausweichen, stürzte jedoch aufgrund des Fahrmanövers zu Boden. Glücklicherweise verletzte sich der Zweiradfahrer nicht. Nachdem der Fahrer des PKW sich bei dem 51-Jährigen vergewissert hatte, dass diesem nichts passiert sei, stieg er in sein Fahrzeug und fuhr wohl mit quietschenden Reifen davon. Bei dem PKW dürfte es sich um einen grauen BMW handeln, der mit einem jungen Mann besetzt war. Am Motorrad dürfte ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden sein. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

