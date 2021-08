Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: "Vorsicht - Abzocke!" Die Polizei informiert am 31. August in der Stadtbibliothek Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Angeblich vertrauenswürdige Personen schaffen es immer wieder, ältere Menschen am Telefon zu verunsichern oder zu verängstigen, um sie letztlich um Bargeld und Wertsachen zu bringen. Die Kriminellen arbeiten dabei mit verschiedenen Maschen und agieren international und professionell. Viele Angerufene bemerken die Betrugsversuche und beenden die Telefonate bevor es zu einem Vermögensschaden kommt. Aber wenn die Betrüger Erfolg haben, ist der Schaden für die Betroffenen oft sehr hoch.

Was man im Vorfeld dagegen tun kann und welche Möglichkeiten es gibt, sich effektiv zur Wehr zu setzen, erfahren die Besucherinnen und Besucher der Stadtbibliothek in einer Polizeisprechstunde am kommenden Dienstag, 31. August, in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr. Zwei Beamte des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg informieren und werden für Fragen zur Verfügung stehen.

