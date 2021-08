Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: heftige Auseinandersetzung in Discounter

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend kam es in einem Discounter in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gegen 19.30 Uhr betrat ein 52 Jahre alter Mann das Geschäft und entdeckte dort eine 46 Jahre alte Verwandte sowie deren Ehemann. Aus noch unbekannte Ursache ging der 52-Jährige unvermittelt auf den 58 Jahre alten Ehemann los und schlug mit Fäusten auf ihn ein. Die 46-Jährige beleidigte er auf üble Art. Eine Mitarbeiterin des Marktes alarmierte die Polizei. Der verletzte 58-Jährige wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Böblingen transportiert. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

