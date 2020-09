Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (344/2020) Geparkter Skoda Octavia bei Unfallflucht in Dahlenrode beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Rosdorf (Landkreis Göttingen), Ortsteil Dahlenrode, Lindenbachstraße in der Zeit zwischen Sonntag, 13. September 2020, gegen 20.00 Uhr und Montag, 14. September 2020, gegen 08.00 Uhr

ROSDORF (mb) - Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer im Rosdorfer Ortsteil Dahlenrode einen schwarzen Skoda Octavia an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug war in der Lindenbachstraße auf Höhe der Hausnummer 9A in einer Parkbucht abgestellt. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Sonntagabend (13.09.2020) und Montagmorgen (14.09.2020). Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden am Skoda auf etwa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter Telefon 05504/93790-0 zu melden.

