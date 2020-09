Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (341/2020) Randale in der Barfüßerstraße - Polizeibeamter bei Widerstand leicht verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Barfüßerstraße Sonntag, 13. September 2020, gegen 05.20 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Bei einem Polizeieinsatz vor einer Lokalität in der Göttinger Barfüßerstraße ist am frühen Sonntagmorgen (13.09.2020) gegen 05.20 Uhr ein Beamter der Polizei Göttingen am Knie verletzt worden.

Ein 24 Jahre alter Mann hatte sich zuvor bereits in dem Lokal aggressiv gegenüber den anderen Gästen verhalten. Um den Sachverhalt zu klären, begaben sich die eingesetzten Polizeibeamten mit ihm nach draußen, wo er anfing, gegen die dort befindlichen Tische und Bänke zu treten. Gegenüber den Polizisten reagierte er dauerhaft unkooperativ und äußerst aggressiv. Im weiteren Verlauf setzte er sich gegen alle Maßnahmen (darunter der Transport durch einen Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus, da er eine blutende Wunde an der Hand hatte) körperlich und verbal zur Wehr. Hierbei wurde einer der eingesetzten Beamten leicht am Knie verletzt.

Selbst nach der Ankunft im Krankenhaus, wo ihm anschließend auch eine Blutprobe entnommen wurde, beleidigte der 24-Jährige fortwährend alle eingesetzten Kräfte und versuchte ständig, sie anzuspucken. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

