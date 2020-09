Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (340/2020) Streit unter Hausbewohnern - 51-Jähriger bei Angriff mit Messer schwer verletzt, Tatverdächtiger festgenommen, Motiv unklar

Göttingen (ots)

Göttingen, Hagenweg Sonntag, 13. September 2020, gegen 09.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Vor einem Wohnkomplex im Göttinger Hagenweg ist am Sonntagmorgen (13.09.20) gegen 09.35 Uhr ein 51 Jahre alter Mann bei einem Streit mit einem anderen Hausbewohner schwer verletzt worden. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 51-Jährige von seinem 36-jährigen Kontrahenten vermutlich mit einem Messer angegriffen und dabei im Bereich des Oberkörpers verletzt. Die alarmierte Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz danach in seiner Wohnung fest. Er wurde am Montagnachmittag (14.09.20) nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

