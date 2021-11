Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden auffälligen Foodtruck-Anhänger im Bereich Hemmingen

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in Hemmingen einen auffälligen Foodtruck-Anhänger gestohlen. Die Diebe ließen das Fahrzeug zwischen Freitag, 29.10.2021, und Montag, 01.11.2021, mitgehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen der Diebstahl oder aber das markante Diebesgut in den vergangenen Tagen aufgefallen ist.

Nach ersten Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz war der silberfarbene und als Foodtruck genutzte Anhänger bis zum Freitagabend auf einem Parkplatz an der Gutenbergstraße in Hemmingen abgestellt. Von dort verschwand das Fahrzeug über das Wochenende. Am Montagmorgen, 01.11.021, bemerkten die Besitzer, dass das Fahrzeug verschwunden war und informierten die Polizei.

Der Hänger war mit einer Deichselsicherung versehen und mit einem Vorhängeschloss gesichert. Der Parkplatz konnte von Fahrzeugen ungehindert befahren werden. Da das Fahrzeug mit der Deichsel zur Fahrbahn stand, müssen die Täter es herausgezogen, gedreht und schließlich an ein Zugfahrzeug gehängt haben.

Im Innern des Hängers befinden sich diverse Geräte, wie zum Beispiel ein Gasgrill und ein Kühlschrank, die der Herstellung und dem direkten Verkauf von Speisen dienen. Die Zugangstür zum Inneren des Anhängers war ebenfalls durch ein Schloss gesichert und versperrt.

Hinweise zu der Tat oder dem gesuchten Fahrzeug nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /ram

