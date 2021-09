Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Fahrer eines roten Kleinwagens

Wesel (ots)

Ein Autofahrer ist gegen einen Bus gefahren und geflüchtet.

Der Bus war am Samstag gegen 19.10 Uhr auf der Brunnenstraße Richtung Wackenbrucher Straße unterwegs. Als ihm zwei Autos entgegenkamen, hielt der Busfahrer an, weil die Fahrbahn eng war und die Autos in eine Parklücke fahren wollten. Ein Pkw, der hinter dem Bus wartete, fuhr an, touchierte den Bus am Heck und machte sich aus dem Staub.

Die Polizei Wesel sucht den flüchtigen Fahrer, der in einem roten Kleinwagen saß. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 an.

