Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171221-1025: Vier Personen bei Auffahrunfall schwer verletzt.

Gummersbach (ots)

Am 17.12.2021, gegen 17:35 Uhr, befuhr eine 58-jährige PKW-Fahrerin aus Meinerzhagen, die Westtangente, aus Richtung Dieringhausen kommend, in Richtung Marienheide. Im Bereich der Kreuzung Westtangente/Brückenstraße musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende, 35-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Meinerzhagen, erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. In ihrem PKW hielten sich auch ihre beiden Kinder, ein und 11 Jahre alt, auf. Alle beteiligten Personen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert. Die Kreuzung Westtangente/Brückenstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand hoher Sachschaden.

