POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze, Verkehrsunfälle, Auto verunreinigt, Falsche Polizeibeamte wieder mal erfolgreich u.a.

Weinstadt-Großheppach: Küchenbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Wasserkocher kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in einer Wohnung in der Bruckwiesenstraße zu einem Küchenbrand. Als die Bewohnerin das Feuer bemerkte, startete sie noch Löschversuche und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt kam mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen, der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 5000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 7:50 Uhr und 8:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Fronackerstraße einen geparkten Audi A3 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Audi wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Beinstein: Auto mit Eiern und Kot verunreinigt - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen bewarfen bisher unbekannte Täter einen in der Straße Hausweinberg geparkten VW Polo mit rohen Eiern und beschmierten mehrere Stellen des Autos, unter anderem die Türgriffe, mit Kot. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weissach im Tal: Polizei untersagt Weiterfahrt

Zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein 47-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich für die Polizeibeamten Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung. Durch weitere Tests wurde dieser Verdacht erhärtet, weshalb der Autofahrer eine Blutprobe abgeben musste. Eine Weiterfahrt mit seinem Auto war aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. Dem Autofahrer drohen nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld.

Aspach: E-Bike entwendet

Ein 62-jähriger Radfahrer schloss am Donnerstagabend gegen 20 Uhr sein E-Bike der Marke Ghost vor einer Bäckerei in der Hauptstraße an einem Gitter fest. Als er ca 30 Minuten später wieder zurückkam, musste er feststellen, dass sein Rad im Wert von ca. 2500 entwendet wurde. Die Polizei Backnang bittet nun zum Vorfall um weitere Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Ein 33-jähriger Nissan-Fahrer bog am Donnerstag gegen 14.40 Uhr von der Ekertsklingenstraße in die Sulzbacher Straße ein. Er missachtete hierbei die Vorfahrtsregeln und stieß mit einem 83-jährigen Citroen-Fahrer zusammen. Hierbei wurden die beiden Autofahrer als auch eine Mitfahrerin im Pkw Citroen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

In einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-List-Straße wurde am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr ein Feuerwarnmelder wahrgenommen. Zudem war von außen ein Feuer in der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss sichtbar, woraufhin auch die Rettungsdienste alarmiert wurden. Die Feuerwehr war mit 22 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz und drangen in die Wohnung ein, in der niemand zugegen war. Dort wurde ein brennender Beistelltisch festgestellt, der vermutlich durch eine Kerze entzündet wurde. Letztlich entstand nur geringer Schaden und die Wohnung musste noch belüftet werden. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Falsche Polizeibeamte wieder mal erfolgreich

Einem Seniorenehepaar wurde am Donnerstagmittag telefonisch von falschen Polizeibeamten kontaktiert. Ihnen wurde vorgegaukelt, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Zur Festnahme der Gauner sei nun eine Diebesfalle geplant. Nachdem das Ehepaar zwischendurch verunsichert war und die Betrugsabsicht vermutete, sollten Sie doch zu ihrer Sicherheit die Notrufnummer 110 wählen. Sie hatten aber hierzu nicht die Leitung unterbrochen und wurden lediglich zu einer Nebenstelle weitergeleitet, in der ein weiterer Betrüger in der Leitung war. Letztlich wurde das Ehepaar überzeugt, die dann zu ihrer Bank fuhren, 21.000 Euro abhoben und vor ihrem Wohnhaus in einem Schorndorfer Teilort den Betrügern bereitlegten. Das Geld wurde dann so gegen 13.45 Uhr abgeholt.

Das Polizeipräsidium Aalen warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Seien Sie bei derartigen Anrufen stets misstrauisch! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat möglichst sofort.

Geben Sie am Telefon grundsätzlich keine vertraulichen Informationen weiter. Dies betrifft vor allem Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen oder dem Aufbewahrungsort von Schmuck und Bargeld.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die Ihnen unbekannt sind. Hinterlegen Sie keine derartigen Sachen für unbekannte Abholer!

Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der Polizei. Scheuen Sie sich nicht davor, den Polizeinotruf unter der 110 oder die Telefonnummer ihres örtlich zuständigen Polizeireviers oder Polizeipostens zu wählen! Wichtig hierbei - unterbrechen Sie zuvor die Leitung mit den Betrügern, legen Sie dazu den Hörer auf und wählen dann den Notruf der Polizei!

Weitere Hinweise zum Phänomen "falscher Polizeibeamter" sowie ähnlich gelagerten Maschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

