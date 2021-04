Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: -PAST Ruchheim- ; Das geschulte Auge der Polizei war "doppeltes Kontrollpech eines Tuners" und führte zur erneuten Anzeige wg. Erlöschen der Betriebserlaubnis innerhalb nur 12 Tagen

Ludwigshafen-Ruchheim (ots)

Schlecht gelaufen ist für einen 30-jährigen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die am frühen Abend durchgeführte Verkehrskontrolle mit 2 Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim. Nachdem er mit seinem auffällig getunten BMW auf der A650 gesichtet wurde, kontrollierten ihn die Polizisten an der Anschlussstelle Ruchheim direkt vor ihrer Dienststelle. Hierbei wurde u.a. festgestellt, dass das montierte Fahrwerk als auch die angebrachte Rad-/Reifenkombination eine sofortige Änderungsabnahme durch eine technische Prüfstelle bedurft hätten. Da dies bis Dato nicht erfolgte, ist die Betriebserlaubnis des BMW erloschen. Bei einer weiteren Überprüfung wurde dann auch noch festgestellt, dass der 30-Jährige erst vor knapp 2 Wochen in einer Polizeikontrolle in Speyer auffällig war. Bereits dort wurde das Erlöschen der Betriebserlaubnis durch vorgenommene Umbauten am Fahrzeug festgestellt und zur Anzeige gebracht. Der Fahrer konnte heute zwar einen Nachweis erbringen, dass er 2 Tage zuvor bei einer techn. Prüfstelle vorgefahren ist, um die Änderungen am BMW abnehmen zu lassen. Hierbei wurden jedoch noch weitere erhebliche Fahrzeugmängel festgestellt, die aus Sicht des Prüfers eine Änderungsabnahme nicht zuließen. Da er trotz wider besseren Wissens das Fahrzeug weiter nutzte erwarten ihn nun neben einem empfindliches Bußgeld auch mögliche Sanktionen der zuständigen Zulassungsstelle. Die technischen Veränderungen wurden beweissicher dokumentiert, die Weiterfahrt wurde untersagt.

