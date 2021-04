Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach versuchtem Trickdiebstahl in Königsbach

Neustadt/Weinstraße (ots)

Wie heute gemeldet wurde, versuchten gestern Mittag gegen 16:00 Uhr zwei Frauen eine 98 Jahre alte Dame in Königsbach in ihrer Wohnung zu bestehlen. Die beide Täterinnen baten um ein Glas Wasser und schoben die blinde Seniorin in ihre Wohnung, nachdem diese die Haustür geöffnet hatte. Geistesgegenwärtig rief die ältere Dame nach einem 'Hermann', obwohl sie alleine zuhause war. Daraufhin verließen die beiden Frauen, die in einer nichtdeutschen Sprache geredet haben, wieder das Anwesen.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Frauen, die, wie bekannt wurde, schon öfter im Bereich von Königsbach an Türen geklingelt haben sollen, bitte an die Polizei Neustadt/Wstr. unter 06321/854-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell