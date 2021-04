Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt mögliches Dealer-Quartett

Neuss (ots)

Am Donnerstagabend (08.04.), gegen 19:45 Uhr, setzte ein Zeuge die Polizei in Kenntnis, da er annahm einen Drogenhandel auf dem Kirmesplatz beobachtet zu haben. Er schilderte, dass sich vier junge Männer an der Straße "Am Pappelwäldchen" aufhielten und immer wieder unterschiedliche Personen hinzukamen, etwas austauschten und dann wieder gingen. Als die Streifenbeamten eintrafen, flüchtete das Quartett in unterschiedliche Richtungen. Polizisten konnten zwei der Verdächtigen in Höhe der Furtherhofstraße dingfest machen. Die anderen beiden Männer stellten Beamte im Bereich einer angrenzenden Grünfläche. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen (17, 18 und 23 Jahre) fanden die Ordnungshüter beim Jüngsten eine grünliche Substanz, womöglich Cannabis. Bargeld in einer auffälligen Stückelung stellten die Beamten bei einem der anderen Beschuldigten sicher. Bisher schweigen die jungen Männer zu den Vorwürfen.

Das zentrale Kommissariat 12 ermittelt nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln sowie des Besitzes von Drogen.

