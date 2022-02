Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrüger schlagen wieder zu, Verkehrsunfall, 21-Jähriger niedergeschlagen & Autoscheibe eingeschlagen

Schorndorf: Microsoft-Betrüger schlagen wieder zu

Am Mittwochnachmittag erhielt ein 77-jähriger Schorndorfer mehrere Telefonanrufe eines angeblichen Mitarbeiters der Firma Microsoft. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erlangte der Anrufer Fernzugriff auf den PC und das Handy des arglosen Rentners und verschaffte sich damit Zugang zum Online-Banking des Geschädigten. Kurz nach den Telefonaten stellte der Mann fest, dass über 14.000 Euro von seinem Konto abgebucht wurden. Der 77-Jährige verständigte anschließend sofort die Polizei sowie seine Bank. Ob das Geld von der Bank noch zurückgebucht werden konnte, ist bislang unbekannt.

Da solche und ähnliche Betrugsmaschen derzeit wieder vermehrt zur Anzeige gebracht werden, folgende Sicherheitshinweise der Polizei:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner oder Ihr Mobiltelefon, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware und der Herausgabe von entsprechenden Codes.

Sollten Sie dennoch Opfer der Betrüger geworden sein:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Weitere Hinweise zu dieser und anderen Betrugsmaschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Schwaikheim: Zwei Verletzte bei Unfall im Kreisverkehr

Eine 72 Jahre alte Honda-Fahrerin fuhr am Donnerstagvormittag gegen 10:20 Uhr in den Kreisverkehr Bahnhofstraße / Bismarckstraße / Ludwigsburger Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 63 Jahre alten Dacia-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Die Dacia-Fahrerin und ihre 39-jährige Beifahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt.

Fellbach: 21-Jähriger niedergeschlagen

Am Mittwochabend wurde gegen 20.35 Uhr in der Alemannenstraße in Fellbach-Oeffingen ein 21-jähriger Fußgänger von einem Unbekannten angegriffen, niedergeschlagen und dabei leicht verletzt. Danach entfernte sich der Tatverdächtige zu Fuß. Er soll ca. 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein, dunkle Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.

Backnang: Autoscheibe eingeschlagen

In der Nacht zum Donnerstag wurde an dem Pkw Opel Corsa, der in der Stuttgarter Straße parkte, die Heckscheibe eingeschlagen. Es wurde dabei Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro verursacht. Weitere Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

