POL-AA: Ostalbkreis: Neue Hinweise zu Einbruch in Hochschule - Unfallflucht - Unfälle

Aalen: Unfälle auf der Autobahn

Ein 47-jähriger Lenker eines Ford Kuga befuhr am Mittwoch, um kurz vor 18 Uhr, den linken Fahrstreifen der BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Aufgrund den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen ins Schleudern, drehte sich um 180° und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen die rechte Schutzplanke. Im Anschluss drehte sich der Pkw wiederum und kam in ursprünglicher Fahrtrichtung zum Endstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Gegen 21:50 Uhr befuhr 55-jähriger Lenker eines VW den rechten Fahrsteifen der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen, erkannte der Fahrer infolge Unachtsamkeit einen vor ihm fahrenden Lastzug, der von einem 44-Jährigen gelenkt wurde, zu spät und fuhr auf dessen Anhänger auf. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Aalen: Auffahrunfall

Ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch ereignete. Eine 37-Jährige war gegen 18:45 Uhr mit ihrem Mercedes auf der B29 Westumgehung in Richtung Bopfingen unterwegs. Als sie kurz nach der Hochschule ihren PKW abbremsen musste, erkannte dies eine 30-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf. Verletzt wurde niemand.

Adelmannsfelden: Unfallflucht

Am Mittwoch ereignete sich gegen 17:00 Uhr eine Unfallflucht im Ahornweg. Ein dort geparkter Audi wurde durch einen Daimler-Benz beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Zusammenstoß. Über das Kennzeichen und die Zeugenaussagen konnte der Verursacher ermittelt werden. Eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde erstellt.

Schwäbisch Gmünd: Von Sonne geblendet

Beim Zurückrollen, an einer Steigung in der Oberen Zeiselbergstraße, übersah am Mittwoch gegen 16:30 Uhr eine 62-Jährige aufgrund Sonneneinwirkung den Kia einer 24-Jährigen. In Folge dessen fuhr sie mit Ihrem Opel Astra auf den, hinter ihr stehenden, Kia auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Hochschule - rotes Fahrzeug gesucht

Bereits in einer Pressemeldung vom 31.01.2022 teilte das Polizeipräsidium Aalen einen Einbruch in das Hochschulgebäude in der Oberbettringer Straße mit. Hierbei wurde berichtet, dass ein etwa 500 kg schwerer Tresor entwendet wurde und dieser im Bereich Riedweg vermutlich in ein Fahrzeug verladen wurde.

Inzwischen ist bekannt geworden, dass gegen 04.45 Uhr im Riedweg - etwa 200 Meter von der Stelle entfernt, an welcher der Transportwagen des Tresors aufgefunden worden ist - ein Pkw gesehen wurde, in welchem ein größerer Gegenstand im Kofferraum geladen war. Es handelte sich hierbei um einen roten Kleinwagen der Marke VW, evtl. VW Polo oder VW Lupo. Der Pkw fuhr mit geöffneter Heckklappe und aus dem Kofferraum ragte ein Gegenstand heraus. Das Fahrzeug bog im weiteren Verlauf vom Strümpfelbachschulzentrum in die Scheffoldstraße ab.

Der Polizeiposten Bettringen bittet Personen, die das verdächtige Fahrzeug gesehen haben oder Hinweise darauf geben können, sich unter der Telefonnummer 07171 / 7966490 zu melden.

Ursprungsmeldung:

Schwäbisch Gmünd: In Hochschule eingebrochen

Zwischen Donnerstagabend, 22:00 Uhr und Freitagmorgen, 05:00 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Hochschulgebäude in der Oberbettringer Straße ein und öffneten zahlreiche Türen. Aus einem Büro entwendeten die Diebe eine Geldkassette mit ca. 25 Euro Inhalt und aus einem weiteren Büro einen Tresor mit etwa 1000 Euro Inhalt. Zum Abtransport des etwa 500 kg schweren Tresor verwendeten die Einbrecher zunächst einen kleinen Rollwagen. Nachdem an diesem aufgrund des Gewichts die Rollen abbrachen, nahmen sich die Täter einen größeren Transportwagen und schoben diesen durch eine Seitentür (Ostseite) ins Freie. Etwa 300 Meter entfernt, am Rande des Riedweg in Richtung Strümpfelbachschulzentrum, warfen die Einbrecher den Wagen eine Böschung hinunter. Vermutlich wurde der Tresor an dieser Stelle in ein Fahrzeug verladen.

Der Polizeiposten Bettringen bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 07171 / 7966490 mitzuteilen.

